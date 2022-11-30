Окупанти обстріляли лікарню на Сумщині, коли там був прийом пацієнтів: загинула дитина

Прикордоння Сумщини й далі перебуває під атаками загарбників. Росіяни вранці 30 листопада обстріляли лікарню у Білопіллі. На жаль, є жертва.

Окупанти гатили із САУ, було 20 "прильотів". Відтак частина лікарні зруйнована. Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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У лікарні було багато пацієнтів

Російські снаряди вибухали на території лікарні, коли в медзакладі вели прийом – там було багато пацієнтів. 15-річний хлопчик в той час опинився на вулиці. На жаль, дитина загинула на місці.



Було 20 "прильотів" / Фото Сумської ОВА

Масштабні руйнування

Живицький оприлюднив кадри руйнувань. Він розповів, що "влучання" було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна.

Крім того, пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети.

Вибило майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах.

Зруйнований операційний блок.

Рятувальники розбирають завали на місці. Пошкоджень зазнали і 4 авто, що стояли біля лікарні. Відремонтувати їх вже не вийде. Також снаряди попали в приміщення прокуратури.

Обстріляна лікарня / Фото Сумської ОВА:

Обстріли Сумщини

За останню добу росіяни здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумської області. Під прицілом – прикордонні території та населені пункти.

Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарська техніка, автівки та адміністративні будівлі. Жертв не було.

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