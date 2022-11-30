Окупанти обстріляли лікарню на Сумщині, коли там був прийом пацієнтів: загинула дитина
Джерело:Дмитро Живицький
Прикордоння Сумщини й далі перебуває під атаками загарбників. Росіяни вранці 30 листопада обстріляли лікарню у Білопіллі. На жаль, є жертва.
Окупанти гатили із САУ, було 20 "прильотів". Відтак частина лікарні зруйнована. Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.
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У лікарні було багато пацієнтів
Російські снаряди вибухали на території лікарні, коли в медзакладі вели прийом – там було багато пацієнтів. 15-річний хлопчик в той час опинився на вулиці. На жаль, дитина загинула на місці.
Було 20 "прильотів" / Фото Сумської ОВА
Масштабні руйнування
Живицький оприлюднив кадри руйнувань. Він розповів, що "влучання" було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна.
- Крім того, пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети.
- Вибило майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах.
- Зруйнований операційний блок.
Рятувальники розбирають завали на місці. Пошкоджень зазнали і 4 авто, що стояли біля лікарні. Відремонтувати їх вже не вийде. Також снаряди попали в приміщення прокуратури.
Обстріляна лікарня / Фото Сумської ОВА:
Обстріли Сумщини
- За останню добу росіяни здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумської області. Під прицілом – прикордонні території та населені пункти.
- Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарська техніка, автівки та адміністративні будівлі. Жертв не було.
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