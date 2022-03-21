Окупанти обстріляли Одесу: три будинки пошкоджені, одна людина поранена

Сьогодні зранку російські окупанти застосували корабельну артилерію для обстрілу Одеси. На щастя, жертв через атаку ворога немає.

Як розповів мер Одеси Геннадій Труханов, внаслідок ворожого обстрілу ніхто не загинув.

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Наслідки обстрілу

Через обстріл постраждали три будинки. В одному виникла пожежа, у другому снаряд влучив у спальню. У будинках, які розташований поруч, повилітали вікна.

Одна людина отримала поранення. На щастя, снаряди ворога нікого не позбавили життя.

Наслідки обстрілу Одеси (фото Суспільне Одеса):

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