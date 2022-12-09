Авто відкинуло у сусідній двір: жахливі фото наслідків обстрілу передмістя Харкова

У четвер, 8 грудня, росіяни вкотре обстріляли Харківщину. Люди оговтуються після ракетних ударів та оглядають руйнування, яких завдали російські окупанти.

Російські загарбники завдали ударів по передмістю Харкова приблизно о пів на дев'яту вечора. Кілька ворожих ракет впали на території Безлюдівської громади.

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Російські ракети впали у селі Котляри

У селі Котляри одночасно виникли 2 пожежі у приватних будинках. Там горіли господарча споруда і розбомблений гараж на загальній площі 150 квадратних метрів. Також вибухова хвиля суттєво пошкодила житловий будинок та 3 автомобілі.

Перші рятувальні підрозділи прибули до місця події о 21:09. Вже о 22:53 пожежі були ліквідовані.



Росіяни обстріляли ракетами село Котляри на Харківщині / Фото Анни Черненко

Зранку 9 грудня на місці обстрілу продовжили працювати правоохоронці та інші служби. Місцеві мешканці оглядають свої будинки та майно, яке було пошкоджене або знищене внаслідок ракетних ударів.

Уламки сусідського даху у дворі

Як розповіла місцева мешканка Галина, один з вибухів пролунав у дворі її сусідів.

Будинок сусіда постраждав настільки, що, напевно, його не вдасться відновити. У мене вдома була мама. Вона дуже перелякалася, у неї почалася істерика. У нас зруйнований сарай, а уламки сусідського даху лежать у дворі,

– сказала Галина.

У будинку жінки вибиті вікна та пошкоджений дах. Також неподалік розташований ще один будинок, який належить жінці. Він також зазнав суттєвих руйнувань.



У багатьох будинках після обстрілу пошкоджені вікна / Фото Анни Черненко

Внаслідок обстрілу є поранені та загиблий

Сусіди Галини постраждали внаслідок вибуху ворожої ракети. Троє людей отримали поранення – 2 жінки, яким приблизно 65 та 41 рік, а також 40-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні у вкрай важкому стані.

Постраждалий мав численні осколкові поранення. Як повідомив 9 грудня голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, на жаль, поранений внаслідок ракетного обстрілу чоловік помер.

Від вибуху автомобіль опинився у сусідньому дворі

Одна з російських ракет впала просто на подвір'я приватного будинку. У цей момент у будинку перебував його власник Сергій разом з дружиною, дитиною та родичем.

Коли чоловік вийшов на вулицю, був шокований: після падіння ракети посеред його двору утворилася величезна вирва розміром 10 на 5 метрів.

Зруйнувало літню кухню, гараж. Все розбито. На щастя, всі живі,

– сказав Сергій.

Також чоловік залишився без автомобіля. Його вибуховою хвилею відкинуло у сусідній двір. Зараз вирішується питання, чи зможе родина залишатися у будинку після таких руйнувань.

Наслідки обстрілу села Котляри на Харківщині / Фото Анни Черненко

"Все відновимо"

Наслідки ворожого обстрілу відчула на собі й родина жителя Котлярів Владислава. У чоловіка вибуховою хвилею пошкодило дах будинку та автомобіль.

Відчули дуже сильно (наслідки вибуху – 24 канал). Після прильоту ще хвилину все сипалося на голову,

– розповів житель Котлярів.

Він додав, що головне – вся родина залишилася живою.

"Та й будинок більш-менш цілий. Нічого, все відновимо", – зазначив Владислав.

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