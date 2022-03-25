Окупанти обстріляли поліклініку у Харкові: 4 людини загинули

Російські окупанти продовжують вбивати мирних мешканців, зокрема постійно обстрілюють Харків. Зранку 25 березня влучили у лікарню в Основ’янському районі міста, кілька людей загинуло.

Поліція повідомила, що інфраструктуру обстріляли з реактивних систем залпового вогню.

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За їх даними, постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 – загинули.

Близько 7:45 російські військові обстріляли міську поліклініку в Основ’янському районі міста, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги. Жодного військового об’єкту поруч немає,

– наголосили в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські документують факт злочину та збирають всі необхідні речові докази для притягнення зловмисників до відповідальності.

Додамо, що в ніч на 25 березня окупанти також обстріляли лікарню в Дергачах на Харківщині. Загалом центр міста обстріляли з безпілотника. Відомо, що один мирний житель загинув, ще один поранений.

До слова, 24 березня у Харкові окупанти обстріляли чергу людей, які стояли за гуманітарною допомогою. Загинули 6 осіб, ще 15 отримали поранення. А до того ворог обстріляв центр міста з кораблів ракетами "Калібр".

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