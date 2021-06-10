Окупанти обстріляли позиції ЗСУ: українського військового поранили на Донбасі

Поблизу Старогнатівки у Донецькій області у четвер, 10 червня, поранили українського військового. Героя оперативно госпіталізували.

Пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід" повідомила, що "10 червня, неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Росії вкотре порушили режим припинення вогню". Вони "здійснили обстріл позицій українських захисників".

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Внаслідок ворожої кулі один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога,

– мовиться у повідомленні.

У ЗСУ розповіли, що стан здоров'я воїна – середньої тяжкості. На місці події "працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку".

"Про дії збройних формувань Росії та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", – наголосили у ЗСУ.

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