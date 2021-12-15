Окупанти обстріляли прифронтове Травневе, пошкодивши житлові будинки
Джерело:Гуманітарна місія "Проліска"
Проросійські бойовики вдалися до обстрілів прифронтових територій. 14 грудня окупанти гатили по селищу Травневе на Донеччині.
Як повідомила Гуманітарна місія "Проліска", внаслідок обстрілу пошкодили 2 житлові будинки.
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На гарячу лінію гуманітарного центру зателефонувала соціальна працівниця, яка живе в селищі Травневе. Жінка розповіла, що під час обстрілу окупанти пошкодили 2 домоволодіння по вулиці Тиха.
В одному будинку, за її словами, розбита шиферна покрівля, а в другому, по сусідству, де живе жінка з інвалідністю, пошкоджено пластикове вікно.Зверніть увагу! Травневе – селище з обмеженим доступом, розташоване на лінії розмежування підконтрольної та непідконтрольної уряду України сторін. На цей момент у ньому проживає 66 осіб, більшість з яких пенсіонери та переселенці.
Селище Травневе: карта
Окупанти обстріляли житлові будинки / Фото Гуманітарна місія "Проліска"
Обстрілами пошкодили дах та вікна / Фото Гуманітарна місія "Проліска"
Зауважимо, що за минулу добу, 14 грудня, проросійські бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Український захисник отримав поранення, його доправили до лікарні. Зараз воїну надають допомогу у госпіталі. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.