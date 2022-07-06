Окупанти вгатили ракетами по житлових будинках Торецька: під завалами є люди
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Росіяни знову обстріляли Торецьк на Донеччині. Ворожі ракети влучили у два будинки приватного сектора. Під завалами перебувають люди.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він оприлюднив фото та відео наслідків обстрілу.
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За його словами, вже відомо про одного пораненого. За попередньою інформацією, ще троє людей перебувають під завалами, їх намагаються врятувати.
Дивіться відео наслідків обстрілу Торецька:
Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.
"Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним. Закликаю всіх – евакуюйтесь. Евакуація рятує життя", – написав Кириленко.
Фото наслідків обстрілу Торецька / Фото Павла Кириленка
Бойові дії на Донбасі: ситуація станом на 6 липня
- Слов'янський напрямок: ворог хоче покращити тактичне положення. Обстрілював з мінометів, реактивної та ствольної артилерії Краснопілля та Богородичне.
- Українці відбили штурм біля Долини, тривають бої біля Мазанівки.
- Краматорський напрямок: ворог обстріляв цивільну інфраструктуру біля Сіверська та Григорівки. Наші воїни завдали агресорам значних втрат біля Верхньокам'янського, Білогорівки та Григорівки. Окупанти відійшли.
- Бахмутський напрямок: росіяни завдали авіаудару біля Вуглегірської ТЕС. Також гатили з артилерії по Берестовому, Білогорівці, Травневому, Шумах і Нью-Йорку. Штурмові дії росіяни вели біля Новолуганського, проте відійшли.
- Сили оборони зупинили наступ біля Спірного та атаку біля Вершини. Противник зараз перегруповується. Тривають бої біля Луганського.