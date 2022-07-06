Окупанти вгатили ракетами по житлових будинках Торецька: під завалами є люди

Росіяни знову обстріляли Торецьк на Донеччині. Ворожі ракети влучили у два будинки приватного сектора. Під завалами перебувають люди.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він оприлюднив фото та відео наслідків обстрілу.

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За його словами, вже відомо про одного пораненого. За попередньою інформацією, ще троє людей перебувають під завалами, їх намагаються врятувати.

Дивіться відео наслідків обстрілу Торецька:



Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

"Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним. Закликаю всіх – евакуюйтесь. Евакуація рятує життя", – написав Кириленко.

Фото наслідків обстрілу Торецька / Фото Павла Кириленка



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