Окупанти обстріляли Рубіжне: під завалами будинків та школи можуть бути діти
21 березня 2022 , 16:45Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Російські окупанти знову обстріляли міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та Кремінна. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних мешканців.
У Рубіжному горять понад 10 будинків
У Рубіжному російські військові поцілили у приватний житловий будинок. Там у підвалі можуть перебувати троє дітей.
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Ворог здійснює безперервні обстріли, тому рятувальники не можуть дістатися до будинку.
Окрім того, у Рубіжному загарбники обстріляли загальноосвітню школу. Унаслідок обстрілу загорівся дах школи. У підвалі, ймовірно, перебувають люди.
Загалом в Рубіжному горять понад 10 будинків. Обстріли не вщухають і рятувальники чекають режиму тиші, щоб надати людям допомогу.
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