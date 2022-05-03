Окупанти обстріляли селище на Запоріжжі: двоє людей загинули

​В Офісі Генерального прокурора повідомили, що розпочали розслідування через російський обстріл селища під Гуляйполем. Внаслідок нього загинули люди.

Відомо, що розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Що відомо про обстріли

Згідно з даними слідства, 3 травня 2022 року окупанти з артилерії обстріляли селище Залізничне, що в Запорізькій області. Через обстріли пошкоджено будівлю школи та 12 будинків мирних жителів. Також загинуло 2 цивільних людей.

Яка ситуація на Запоріжжі

ЗСУ знищили майже 80 російських окупантів на Запоріжжі. Вони перетворили багато ворожої техніки на брухт. Серед знищеної техніки є 6 танків. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Також українські захисники знищили: 6 "Градів", 6 танків, 6 бойових броньованих машин, 4 безпілотники, 2 зенітних комплекси, 2 міномети та 4 одиниці автомобільної техніки.

Російські окупанти обстріляли позиції наших захисників у Запорізькій області, у районі населеного пункту Оріхів.

30 квітня, мешканці Херсонської та Запорізької областей залишилися без мобільного зв'язку та інтернету. Перебої з мережею спричинені обривом волоконно-оптичних магістральних ліній та виведення з ладу обладнання українських операторів в регіонах.

Окупанти не припиняють обстрілювати підрозділи українських військ на Запорізькому напрямку. Однак українські оборонці завдають потужну відсіч й буквально знищують ворога.

На Запоріжжі невідомі люди намагалися потрапити до квартир місцевих жителів для "перепису населення". Влада просить людей бути обачними і не вірити у провокації ворога.

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