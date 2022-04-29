Окупанти обстріляли Сумщину з території Росії: є понад 30 "прильотів"

Зранку 29 квітня російські військові атакували Сумщину. Загалом по області, повідомляють в ДПСУ, випустили понад 30 мін.

Окупанти продовжують гатити по Україні. Так, 29 квітня вони з Росії випустили по Сумщині понад 30 мін.

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Російські загарбники обстрілювали села

Прикордонники повідомили про те, що їм вдалося зафіксувати понад 30 мін, випущених російськими військовими. Били по нашій території з боку російського села Городище.

Відомо, що в одному з випадків "прильотів" окупанти гатили по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумщини. Також російські міни вибухали на околиці одного з цих сіл.

Росіяни не вперше обстрілюють мінами Сумщину

Так, 26 квітня стало відомо, що з мінометів окупанти гатили по Есманській громаді. Про це розповів Дмитро Живицький.

Уже наступного вечора, 27 квітня, він повідомив про понад 50 "прильотів" за пів години. Тоді окупанти вдаряли по тій же Есманській громаді.

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