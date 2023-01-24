Бігла з рідними до укриття: 19-річна дівчина загинула через атаку росіян по Сумщині

Російські окупанти вкотре обстріляли прикордонне село на Сумщині. На жаль, внаслідок цього загинула 19-річна дівчина.

Правоохоронці вже розпочали розслідування. Вони зафіксували наслідки обстрілу та вилучили докази.

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На Сумщині загинула 19-річна дівчина

Як стало відомо, 23 січня загарбники з території Росії здійснили артилерійський обстріл прикордонного села Кучерівка Шосткинського району.

Під обстріл потрапили мешканці села, які намагались добігти в укриття. На жаль, внаслідок атаки 19-річна дівчина загинула, а її батьки та хлопець отримали мінно-вибухові травми.



Місце, де загинула дівчина / фото Офіс генпрокурора



Окупанти знову обстріляли Сумщину / фото Офіс генпрокурора

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