Бігла з рідними до укриття: 19-річна дівчина загинула через атаку росіян по Сумщині
Джерело:Офіс генерального прокурора
Російські окупанти вкотре обстріляли прикордонне село на Сумщині. На жаль, внаслідок цього загинула 19-річна дівчина.
Правоохоронці вже розпочали розслідування. Вони зафіксували наслідки обстрілу та вилучили докази.
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На Сумщині загинула 19-річна дівчина
Як стало відомо, 23 січня загарбники з території Росії здійснили артилерійський обстріл прикордонного села Кучерівка Шосткинського району.
Під обстріл потрапили мешканці села, які намагались добігти в укриття. На жаль, внаслідок атаки 19-річна дівчина загинула, а її батьки та хлопець отримали мінно-вибухові травми.
Місце, де загинула дівчина / фото Офіс генпрокурора
Окупанти знову обстріляли Сумщину / фото Офіс генпрокурора
Яка ситуація на Сумщині: останні новини
- 23 січня у Сумській ОВА повідомили, що в області Росія за добу обстріляла 9 громад. Внаслідок прильотів країна-терористка пошкодила багатоквартирний будинок у Ворожбянській громаді, водночас одна з квартир була зруйнована вщент.
- На жаль, внаслідок обстрілу в Есманській громаді загинула одна молода жінка, ще троє – поранені.
- 21 січня окупанти вкотре обстріляли Сумщину з мінометів з території Росії. З 12:50 до 13:10 надійшла інформація про 10 приходів, імовірно з міномета калібром 120 міліметрів, в районі села Студенок. Відомо, що підліток зазнав осколкових поранень.
- Вранці 20 січня російські диверсанти намагались перетнути кордон з боку Сумської області. На щастя, їм це не вдалося.
- Наприкінці грудня 2022 року у Білопіллі росіяни обстріляли цивільну лікарню. Внаслідок цього, на жаль, загинула дитина.