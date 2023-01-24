Бігла з рідними до укриття: 19-річна дівчина загинула через атаку росіян по Сумщині

24 січня 2023, 15:23
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Джерело:

Офіс генерального прокурора

Російські окупанти вкотре обстріляли прикордонне село на Сумщині. На жаль, внаслідок цього загинула 19-річна дівчина.

Правоохоронці вже розпочали розслідування. Вони зафіксували наслідки обстрілу та вилучили докази.

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На Сумщині загинула 19-річна дівчина

Як стало відомо, 23 січня загарбники з території Росії здійснили артилерійський обстріл прикордонного села Кучерівка Шосткинського району.

Під обстріл потрапили мешканці села, які намагались добігти в укриття. На жаль, внаслідок атаки 19-річна дівчина загинула, а її батьки та хлопець отримали мінно-вибухові травми.


Місце, де загинула дівчина / фото Офіс генпрокурора


Окупанти знову обстріляли Сумщину / фото Офіс генпрокурора

Яка ситуація на Сумщині: останні новини

  • 23 січня у Сумській ОВА повідомили, що в області Росія за добу обстріляла 9 громад. Внаслідок прильотів країна-терористка пошкодила багатоквартирний будинок у Ворожбянській громаді, водночас одна з квартир була зруйнована вщент.
  • На жаль, внаслідок обстрілу в Есманській громаді загинула одна молода жінка, ще троє – поранені.
  • 21 січня окупанти вкотре обстріляли Сумщину з мінометів з території Росії. З 12:50 до 13:10 надійшла інформація про 10 приходів, імовірно з міномета калібром 120 міліметрів, в районі села Студенок. Відомо, що підліток зазнав осколкових поранень.
  • Вранці 20 січня російські диверсанти намагались перетнути кордон з боку Сумської області. На щастя, їм це не вдалося.
  • Наприкінці грудня 2022 року у Білопіллі росіяни обстріляли цивільну лікарню. Внаслідок цього, на жаль, загинула дитина.

Автор: Софія Ковнір