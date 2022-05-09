Окупанти обстріляли свої машини на Запоріжжі, щоб не їхати на фронт

У тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області росіяни розстріляли біля двадцяти своїх автомобілів, щоб не їхати на лінію фронту. Ба більше, окупанти у цьому звинувачують місцевий рух опору.

Про інцидент повідомили у щоденному зведенні Запорізької обласної військової адміністрації станом на 8:00 9 травня. Зазначили, що свідками цього дійства стали мешканці тимчасово окупованого міста Пологи.

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У Пологах російські військові розстріляли біля 20-ти своїх автомобілів, тільки щоб не їхати на лінію фронту, сказавши, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території Запорізького краю,

– розповіли у Запорізькій ОВА.

Місцеве населення іншого окупованого міста Запорізької області нагадали росіянам, що вони в Україні тимчасово. Зокрема, на вулицях тимчасово захопленого міста почали з'являтись плакати з надписом "Перемогли нацизм – переможемо й рашизм".

"Окрім того, напередодні 9 травня 2022 року мешканці міста Токмака, Пологівського району Запорізької області нагадали окупантам, що вони на українській землі тимчасово. Так, на вулицях міста масово почали з‘являтися листівки з написом "Перемогли нацизм – переможемо і рашизм", – зауважили у повідомленні.

Також Запорізька ОВА застерігає мешканців, що сьогодні, 9 травня 2022 року, ворог планує провести можливі провокації під час показових акцій святкувань під назвою "Безсмертний полк". Такими діями загарбники прагнуть звинуватити Сили оборони України в нищенні власного народу.

Що відомо про намагання росіян не йти воювати:

Бійці 97 Піхотного батальйону розповіли, що противник використав важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти своїх же позицій.

Експерт Українського інституту майбутнього, експрацівник СБУ Іван Ступак зауважив, що загарбники не взагалі не впевнені у тому, що прийшли в Україну надовго.

Російські строковики та контрактники, які вже не хочуть воювати, відчайдушно намагаються вижити та не вступати в конфлікт з командуванням. Загарбники зрозуміли, що довіряти своєму командуванню категорично не можна за будь-яких обставин.

СБУ показала перехоплені листування російських загарбників. Росіяни зневірились у своїй місії "визволителів" і єдине, чого хочуть – повернутися цілими додому.

Впродовж квітня росіяни зафіксували понад 50 випадків втеч солдатів із польових таборів, які базуються на полігонах Західного військового округу. Вони вирішили врятуватись від смерті, яка їх чекає на українській землі.

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Є вірогідність, що росіяни, переодягнені у форму Збройних Сил України будуть нападати на колони людей, кидати шашки у натовп, відкривати вогонь проти мирних жителів.