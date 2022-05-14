Окупанти обстріляли табір "Огонек" у Святогірську: раніше там відпочивали діти шахтарів

Російські загарбники продовжують цинічно гатити по цивільній інфраструктурі. Так, 12 травня унаслідок обстрілів міста Святогірськ пошкоджено та зруйновано дитячий табір в якому раніше відпочивали діти шахтарів.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, під обстріли потрапив госпіталь для ветеранів, храм Покрови Пресвятої Богородиці, фельдшерсько-акушерський пункт, поштове відділення, магазин та житлові будинки.

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Окупанти обстріляли табір "Огонек" у Святогірську

Раніше цей табір був головним місцем відпочинку дітей із Горлівки.

Це дитячий табір "Вогник" у Святогірську. Він належав до горлівської шахти №5. Раніше на ньому відпочивали діти працівників та самі працівники цієї шахти. Я навіть,

– розповідає переселенець із Донеччини Дмитро Москвич.

Окупанти обстріляли табір "Огонек" у Святогірську / Фото "КАПРІ"

Окремі приміщення повністю зруйновані / Фото "КАПРІ"

Постраждали місця для відпочинку / Фото "КАПРІ"

Як виглядав табір до обстрілів

За словами Дмитра, останнім часом територія табору не використовувалася за своїм призначенням.

Останні кілька років він не використовувався, але не був зруйнований. А тепер прилетіло,

– підсумовує він.

Як виглядав табір до обстрілів / Фото uatravel

Зараз будинки для проживання обстріляні, альтанки та лавочки зруйновані, приміщення, де раніше була столова – більше не існує. Пошкоджень зазнала навіть вивіска із назвою табору.

Ситуація на Донеччини: головне

За інформацією Генштабу, ворог продовжує цинічно обстрілювати Схід України.

На Слов'янському напрямку російські окупанти зосередили основні зусилля на наступі в населений пункт Богородичне, однак не мали успіху. Артилерія ворожих військ обстрілювала території у районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Крім того, загарбники завдали авіаударів по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

російські окупанти зосередили основні зусилля на наступі в населений пункт Богородичне, однак не мали успіху. Артилерія ворожих військ обстрілювала території у районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Крім того, загарбники завдали авіаударів по районах населених пунктів Долина та Адамівка. На Донецькому та Таврійському напрямках тривають ворожі обстріли позицій Збройних Сил України. Повідомляється, що окупанти намагались встановити контроль над Новоселівкою Другою, Кам'янкою, Мар'їнкою і Новомихайлівкою.

тривають ворожі обстріли позицій Збройних Сил України. Повідомляється, що окупанти намагались встановити контроль над Новоселівкою Другою, Кам'янкою, Мар'їнкою і Новомихайлівкою. На Лиманському напрямку окупанти провалили спробу закріпитись поблизу Олександрівки.

окупанти провалили спробу закріпитись поблизу Олександрівки. На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснює вогневий вплив у районі населеного пункту Рубіжне.

противник здійснює вогневий вплив у районі населеного пункту Рубіжне. Тривають також обстріли населених пунктів Оріхове та Тошківка на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському напрямку, російські окупанти намагаються наступити у напрямках населених пунктів Кам'янка і Новоселівка. Для цього використовують артилерію.

російські окупанти намагаються наступити у напрямках населених пунктів Кам'янка і Новоселівка. Для цього використовують артилерію. Обстріли тривають і в Маріуполі, який уже понад 2 місяці перебуває у блокаді ворога.

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