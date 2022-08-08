Чи є загроза відпрацьованим ядерним відходам на ЗАЕС: відповідь експертки

Резервуари для зберігання відпрацьованих ядерних відходів – дуже міцні й розроблені витримати падіння літака. Однак вони можуть не витримати влучання крилатою ракетою.

Про це 24 каналу повідомила незалежна експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна. Вона зауважила, що росіяни вже влучали в один з контейнерів з ядерними відходами під час обстрілу. На щастя, окупанти не пошкодили його цілісність.

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Це небезпечно. Це дуже кризова ситуація,

– наголосила експертка.

Також вона додала, що росіяни наражають на стрес працівників ЗАЕС. Адже за 5 місяців на території атомної електростанції окупанти й викрадали людей, й завдавали їм поранень. Такий стрес може призвести до збільшення ризику помилки в операторів реакторних установок.

Ольга Кошарна зауважила, коли на ЗАЕС почалися обстріли – "прокинулись" усі. Порушив питання ядерної небезпеки й держсекретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що росія використовує Запорізьку атомну електростанцію, як військову базу та "живий" щит.

Ольга Кошарна про ядерний терор росії: дивіться відео

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

російські військові у п'ятницю, 5 серпня, знову обстріляли місто Енергодар в Запорізькій області. Унаслідок удару по Запорізькій АЕС на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор, зафіксовано три "прильоти". Ворог стріляв з РСЗВ.

Представники росатома, яких росія відправила на Запорізьку АЕС, перед обстрілом покинули станцію, ймовірно, знали про атаку. Натомість український персонал станції перебуває на місці та виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.

Один з енергоблоків ЗАЕС відключили в аварійному порядку, оскільки окупанти обстрілами пошкодили електромережу. Крім цього, спалахнув вогонь поблизу станції на магістралі. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Він також додав, що персонал станції, що досі перебуває там, постійно піддається катуванням та психологічному тиску. А у місті зростає паніка через ядерну та радіаційну загрози. Це може стати наступним кроком до гострішої проблеми з фахівцями, які обслуговують АЕС. Адже її просто не буде кому обслуговувати.

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