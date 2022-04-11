Окупанти обстріляли залізницю на Сході: пошкоджені локомотиви, колії і мережа

11 квітня 2022 , 08:18
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Джерело:

телеграм Олександра Камишіна

Вночі росіяни прицільно обстріляли залізничну станцію на Сході. Окупанти продовжують руйнувати транспортну інфраструктуру.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

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Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на Сході країни потрапила під обстріл російських військ. Вони продовжують прицільно бити по залізничній інфраструктурі,
– йдеться у повідомленні. 

Наслідки обстрілу 

Важливо, що постраждалих немає: ані серед громадян, ані серед залізничників. Водночас пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа.

"Але то залізо, відновимо", – додав Камишін. 

З початку війни Росії проти України залізницею вдалося евакуювати 3,5 мільйона українців з місць ведення активних бойових дій. 

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Автор: Анастасія Лукашевська