Росіяни обстріляли Запоріжжя і Миколаївщину: на цивільному об'єкті спалахнула пожежа

Російські військові вранці 14 січня атакували Запоріжжя та Миколаївщину. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.

Внаслідок ворожих обстрілів на одному з цивільних об'єктів Миколаївщини спалахнула пожежа. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

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Що відомо про чергову атаку росіян

Російські загарбники з 06:09 ранку суботи обстріляли Очаків та Очаківську громаду. Били з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені вікна багатоповерхівки. Окрім того, сталося займання гаража та двох автомобілів.

Внаслідок влучань реактивних снарядів, на одному з об'єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа. За попередньою інформацією постраждалих немає,

– зазначив Кім.

Також він додав, що о 06:30 окупанти вдарили по Куцурубській громаді. В одному з населених пунктів пошкоджено житловий будинок. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Окупанти знову вдарили по Запоріжжі

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що вранці ворог вкотре обстріляв Запоріжжя. Наразі інформація щодо вибухів, які чули містяни, уточнюється.

Куртєв зазначив, якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

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Російські військові обстріляли Харків