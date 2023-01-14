Росіяни обстріляли Запоріжжя і Миколаївщину: на цивільному об'єкті спалахнула пожежа
Джерело:Віталій Кім
Російські військові вранці 14 січня атакували Запоріжжя та Миколаївщину. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.
Внаслідок ворожих обстрілів на одному з цивільних об'єктів Миколаївщини спалахнула пожежа. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
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Що відомо про чергову атаку росіян
Російські загарбники з 06:09 ранку суботи обстріляли Очаків та Очаківську громаду. Били з реактивних систем залпового вогню.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені вікна багатоповерхівки. Окрім того, сталося займання гаража та двох автомобілів.
Внаслідок влучань реактивних снарядів, на одному з об'єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа. За попередньою інформацією постраждалих немає,
– зазначив Кім.
Також він додав, що о 06:30 окупанти вдарили по Куцурубській громаді. В одному з населених пунктів пошкоджено житловий будинок. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Окупанти знову вдарили по Запоріжжі
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що вранці ворог вкотре обстріляв Запоріжжя. Наразі інформація щодо вибухів, які чули містяни, уточнюється.
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Російські військові обстріляли Харків
- Вранці 14 січня російські загарбники також обстріляли Харків.
- Окупанти цілили по цивільній інфраструктурі. У місті два прильоти.
- Очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що ворог атакував Індустріальний район. Окупанти вдарили рекетами С-300. На місці прильоту працюють екстрені служби.
- Даних про постраждалих наразі немає.