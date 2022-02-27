Окупанти обстріляли житлові райони у Сумах: фото та відео жахливих наслідків
27 лютого 2022 , 10:30Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Живицький у телеграмі
Російські загарбники вночі 27 лютого відкрили вогонь по житлових районах міста Суми. Окупанти завдали величезної шкоди цивільним.
Фото жахливих наслідків атак країни-агресора оприлюднив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у своїх соціальних мережах.
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Суми. Ранок 27 лютого. Результати вчорашніх обстрілів,
– підписав світлини посадовець.
Жахливі наслідки обстрілів у Сумах / Фото Дмитра Живицького
Наслідки обстрілу у Сумах: дивіться відео
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