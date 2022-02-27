Окупанти обстріляли житлові райони у Сумах: фото та відео жахливих наслідків

27 лютого 2022 , 10:30
Читать новость на русском

Джерело:

Дмитро Живицький у телеграмі

Російські загарбники вночі 27 лютого відкрили вогонь по житлових районах міста Суми. Окупанти завдали величезної шкоди цивільним.

Фото жахливих наслідків атак країни-агресора оприлюднив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у своїх соціальних мережах.

Читайте також У мережі показали наслідки ракетного удару по Троєщині: моторошні фото та відео

Суми. Ранок 27 лютого. Результати вчорашніх обстрілів,
– підписав світлини посадовець.

Жахливі наслідки обстрілів у Сумах / Фото Дмитра Живицького

 

Наслідки обстрілу у Сумах: дивіться відео 

 

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

 

Автор: Олег Васьків