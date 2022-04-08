Окупанти обстрілювали Київ з подвір'я українського бізнесмена: він надав координати ЗСУ

Український підприємець, співвласник та директор низки компаній Андрій Ставніцер розповів, що його прибудинкову територію зайняли російські окупанти. Щоб перешкодити обстрілам, він передав координати свого дому Збройним Силам України.

Про жертву бізнесмена стало відомо 8 квітня. Сам Ставніцер просить не робити із нього героя, оскільки зараз в Україні можна почути десятки схожих історій.

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Дивишся у вебкамеру, а у дворі російські військові, – Ставніцер

За словами Ставніцера, про вторгнення російських найманців у свій будинок, він дізнався із встановленої на території вебкамери. Спостерігаючи за тим, як у його дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включно з реактивною системою залпового вогню, "Торнадо-Г" та "Градами", він вирішив повідомити про вторгнення Збройні Сили.

Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмалити по Києву. Для цього вони і приїхали,

– розповів він.

Бізнесмен додав, що наші війська справно розправилися з ворогом, навівши вогонь по наданих координатах.

Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне врятувати якнайбільше життів,

– підсумував Ставніцер.

Він зауважив, що попри швидку реакцію, окупанти встигли постріляти із захопленого подвір'я.

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