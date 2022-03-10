Окупанти обстрілюють і підривають машини з киснем для хворих на коронавірус, – Ляшко

Доставити кисень до лікарень стало справжнім викликом. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що росіяни обстрілюють машини, які везуть кисень для хворих на коронавірус.

Ляшко зазначив, що російські вбивці вже підірвали машину з киснем. На щастя, ніхто не постраждав.

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"Один з наших викликів – доставляти кисень в усі заклади охорони здоров'я, де є пацієнти з COVID, для того, щоб вони могли продовжувати терапію", – сказав міністр.

Що з коронавірусом в Україні

За словами Ляшка, 10 березня зареєстрували 6700 випадків захворювання. До лікарень потрапили 5700 людей. Міністр уточнив, що ці дані отримали лише з тих медустанов, де є можливість робити тестування.

Росіяни атакують лікарні

Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні 10 березня знову прокоментував обстріл росіянами пологового будинку в Маріуполі. Він запитав, чим Росії загрожували дитяча лікарня, пологовий будинок в Маріуполі.

Що це за країна така, Росія, яка боїться лікарень, пологових, знищує їх. Там що були маленькі бандерівці, вагітні жінки збиралися стріляти по Ростову, хтось у пологовому принижував російськомовних?

– зазначив глава держави.

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