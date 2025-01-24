Росіяни ставлять на меті оточити Велику Новосілку, – ОСУВ "Хортиця"

Біля Великої Новосілки, що на Новопавлівському напрмяку, зараз спостерігається складна ситуація. Протягом певного періоду росіяни намагаються оточити селище.

ЗСУ мають певні плани, як не допустити окупації Великої Новосілки. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на слова речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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ЗСУ контролюють ситуацію

Для того, щоб ситуація залишалася контрольованою, до зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" приїжджав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Військові спланували свої дії, подробиць, звичайно ж, Віктор Трегубов не назвав.

Можу лише наголосити, що ситуація перебуває у фокусі уваги. Вона складна, але всі знають, що вона складна, і всі розглядають низку варіантів щодо розв'язання цієї проблеми,

– розповів речник угрупування.

Також Трегубов зазначив, що російські війська намагаються обійти Покровськ. Вони уникають міських боїв та обстрілюють Покровськ різними ракетами, FPV-дронами. Оточити місто окупантам не вдається. Хоча на цей напрямок росіяни зараз докладають найбільше зусиль.

Українські війська мають можливість зупиняти переправлення окупантів через річку Оскіл.

У них це виглядає так: вони кинули певну кількість людей, ця кількість була знищена, вони ще кинули. В принципі на тому напрямку це не дуже інтенсивно, то вони можуть собі це дозволити,

– зазначив Трегубов.

Бойові дії біля Великої Новосілки

Нагадаємо, за даними проєкту DeepState, росіяни активізувалися біля Великої Новосілки після окупації Нескучного та Времівки. Вороги штурмують селище групами з 10 осіб, застосовуючи техніку, авіацію, артилерію, міномети та дрони. Вони мають успіхи на східних околицях.

Ситуація біля Великої Новосілки: дивитися на карті

Українські бійці ведуть виснажливі бої з переважними силами противника. ЗСУ намагаються завдати максимальних втрат ворогу, а також не допустити проривів оборони та оточень.