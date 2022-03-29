Окупанти передумали наступати на Миколаїв, – Кім

Зранку 29 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв та пробили наскрізь будівлю обласної державної адміністрації. Очільник ОВА Віталій Кім вважає, що це свідчить про зміну планів ворога.

Він вважає, що це свідчить про те, що Росія передумала брати місто, адже будівля ОДА – важливий стратегічний об'єкт.

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Якщо війська планують окупувати місто, їм потрібен пункт керування.

Це мінімум означає, що окупанти передумали наступати на Миколаїв. Чому? Тому що в класиці, якщо ти збираєшся щось захоплювати, тобі потрібен пункт керування областю, куди проведені всі комунікації, управління, зв'язок. Коротше, вони зрозуміли, що Миколаїв вони х*р візьмуть і вирішили мені передати привіт, ну або нам всім,

– заявив Кім.

Очільник ОВА Миколаївщини додав, що "привіт отримали, висновки зробили", тож будуть реагувати відповідно.

Дивіться відеозвернення Віталія Кіма за 29 березня: