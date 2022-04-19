Окупанти перекидають протиповітряні системи "Тор" у район Харківської області

Російські військові вирішили розгорнути протиповітряну оборону в Харківській області. Окупанти стягують зенітні ракетні комплекси"Тор".

Росіяни створюють оборону для наступального угруповання

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни перекидають додаткові зенітні ракетні дивізіони "Тор". Мета окупантів – створити протиповітряну оборону для наступального угруповання.

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За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК "Тор" до Харківської області,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

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У Генштабі ЗСУ також інформують, що у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області росіяни розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.

Як ідеться у повідомленні, російські військові розгорнули дивізіони для прикриття основних пунктів управління і тилових районів.

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