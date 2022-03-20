Мішені – Зеленський, Єрмак, Шмигаль: Росія перекидає в Україну бойовиків для знищення влади

ГУР Міноборони України 20 березня повідомило, що окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи для ліквідації влади. Ключовими "мішенями" ворога є Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Денис Шмигаль.

Пресслужба ГУР Міноборони повідомила, що в Україну вже почали прибувати чергові групи бойовиків. Нелюди пов'язані з наближеним до Володимира Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (колишня ПВК "Вагнера") Євгеном Пригожиним.

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Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України. Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль,

– мовиться у повідомленні.

За даними розвідки, Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. У ГУР Міноборони нагадали, що усі попередні спроби ворога закінчились провалом та ліквідацією терористів.

Російським окупантам не вдалося досягнути поставлених задач у ході повномасштабної агресії проти України. Тому ворог робить спроби дестабілізувати роботу української влади, деморалізувати суспільство та загальмувати міжнародну взаємодію України.

"Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів", – наголосили у ГУР Міноборони.

Водночас всі ганебні плани Кремля добре відомі українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам. Українські герої готові дати відсіч агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху.

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