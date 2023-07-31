Окупанти перекрили рух Кримським мостом: просять "зберігати спокій"

Російські загарбники побоюються нових ударів по Кримському мосту. З цією метою вони вирішили перекрити рух цією незаконною конструкцією. Ба більше, закликають "зберігати спокій".

Неспокійним видався також пізній вечір 31 липня для мешканців Криму. Окупанти вирішили перекрити рух Кримським мостом, передає 24 Канал. Вороги чудово розуміють, що це не лише незаконна споруда, а й законна військова ціль.

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Просять росіян "зберігати спокій"

Чому вирішили зупинити рух Кримським мостом – невідомо. Водночас телеграм-канал, присвячений цій конструкції, містить цілу інструкцію для окупантів. У ній закликають росіян "зберігати спокій і виконувати вказівки співробітників транспортної безпеки".

Власне, в телеграмі розписали, що робити у випадку, якщо водіїв на Кримському мосту застала повітряна тривога. Так-так, сирени там не рідкість.

Отже, якщо водії на мостовому переході, то їх закликають не здійснювати небезпечних маневрів, не покидати транспортний засіб, а також не зупинятися під час руху. Водночас просять не перевищувати швидкість та рухатися у напрямку виїзду з незаконного об'єкта.

Якщо ж водій добрався до місця огляду, то просять усіх повернутися у транспортний засіб. І вже після цього рушати до безпечного місця, прислухаючись до подальших інструкцій.

У випадку огляду необхідно буде скласти свої речі та вирушити до авто. Окупантів просять звернути увагу, чи всі сіли у транспортний засіб. Мабуть, побоюються, що хтось втече на радощах.

А тепер улюблене! Російських загарбників просять не радіти повітряній тривозі та не знімати її на відео. Мовляв, не варто це робити з міркувань безпеки. Насправді ж, вони бояться радісної реакції українців, котрі побачать ці ролики в мережі.

Окупантів вчать безпеки на Кримському мосту / Інфографіка "Крымский мост"

Крім того, телеграм-канали повідомляють про евакуацію на вокзалі "Керч-Південна".

Ні на що не натякаємо, але рух "Атеш" практично відразу після цих новин зробив коротенький допис. У ньому наголошують, що "Крим – це Україна. Все тільки починається".