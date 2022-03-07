Окупанти підступно обстрілюють мирних людей під Бучею: яка ситуація в районі
Джерело:Білогородський укріпрайон
Станом на 7 березня ситуація у Бучанському районі залишається складною. Ворог обстріляв село Петрушки на Київщині. Наразі там горять будинки.
Тоді як у Бородянці потребують допомоги тисячі українців. Ворог продовжує вести вогонь по приватних оселях і мирних мешканцях.
Увага Закопуйтеся-закопуйтеся, нам менше роботи, – Кім звернувся до окупантів
Село Петрушки горить
Нещодавно також стало відомо про підступний обстріл мирних осель у селі Петрушки. Є руйнування, а в деяких будинках, де були люди, виникла пожежа.
Жінкам та дітям потрібна допомога
Тоді як у селі Бородянка зараз потребують допомоги понад 13 тисяч осіб, серед них – жінки та діти.
Крім цього, помітили багато ворожої техніки помітили у лісі між Рубежівкою та Ворзелем, де найімовірніше розташований штаб ворожого угруповання.
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