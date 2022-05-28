Окупанти пішли в активний наступ на Донецькому напрямку

На Донбасі зараз тривають найзапекліші бої. Так, ворог продовжує активний наступ на Донецькому напрямку, обстрілюючи наших військових з різноманітної зброї.

Як зазначають у Генштабі, на Донецькому напрямку наразі дуже неспокійно. Окупанти не лише йдуть у наступ, а й постійно відкривають по наших позиціях вогонь.

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Окупанти продовжують атакувати наших ракетами

Російські загарбники по всій лінії зіткнення продовжують відкривати вогонь. Наші підрозділи вони атакують ракетами. Крім того, зросла інтенсивність використання оперативно-тактичної, а також армійської авіації.

Що стосується Лиманського напрямку, то тут також не вщухає вогонь. Окупанти по районах Озерного та Діброви б'ють з мінометів, а також РСЗВ. Неподалік останнього російські військові ще й завдавали авіаударів. Не полишають спроб загарбники закріпитись у районі Лиману.

Натомість на Слов'янському напрямку минулося без активних бойових дій. Тут ворожі військові лише проводили розвідку. На цьому напрямку їхньою основною метою є утримання позицій, які вони вже зайняли. Крім того, окупанти намагаються поповнити втрати та запаси. Загалом роблять усе для того, щоб мати можливість невдовзі знову піти в наступ.

І хоч на Слов'янському напрямку вороги не рухаються, це не зупиняє їх від атаки населених пунктів поблизу. Вони продовжують бити з артилерії по цивільній інфраструктурі Студенок, Святогірська, Богородичного, Карнаухівки та Вірнопілля. Авіаударів зазнав район Довгенького.

Спробували російські військові хіба піти у наступ у районі Пасіки, прикриваючись артилерійським вогнем, але там у них нічого не вийшло. Тож ворогові довелося відійти на попередні позиції.

Більшість Лиману під контролем окупантів

Нагадаємо, що російські військові намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Крім того, вони прагнуть зберегти суходільний шлях до тимчасово окупованого Криму.

Про це напередодні заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Попри це нашим військовим вже вдалося не лише зайняти нові позиції, а й укріпитися на них.

Він додав, що для російських загарбників Лиманський район надзвичайно важливий. Мовляв, окупанти чудово розуміють: коли наші військові вийдуть на його рубежі, то контрнаступ на цьому не зупиниться. Тож бійців країни-агресорки буквально виб'ють з території усієї Лиманської громади.

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