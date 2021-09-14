Окупанти планують побудувати нове курортне місто в Криму
14 вересня 2021 , 20:24Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Російська окупаційна влада в Криму надумала побудувати нове курортне місто на півострові. У ньому буцімто будуть проживати до 50 тисяч населення.
Де хочуть будувати курорт
Нове місто окупанти вирішили створити у Сакському районі. Про це заявив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов, пишуть окупаційні ЗМІ.
Рекомендуємо Території мало: Росія в окупованому Криму привласнила понад 4 тисячі пам'яток
Це проживання та відпочинок в курортний сезон. На мій погляд, ідея правильна, підтримана нами. Зараз йдуть розрахунки. Це Західний Крим, Сакський район, великі вільні площі,
– сказав ватажок окупантів.
До речі, він вважає, що нове місто в окупованому Криму "буде затребуване". Однак для яких туристів окупант не зазначив.
Останні новини з окупованого Криму
- У Сімферополі встановили пам'ятник організатору "червоного терору" Феліксу Дзержинському. Обурилися цим навіть у Російській православній церкві. Там запевнили, що місцеві мешканці зруйнують "образу пам'яті жертв терору".
- У Кремлі заявили, що їхній лідер Володимир Путін не зустрічатиметься з президентом Володимиром Зеленським для обговорення питання Криму.
- На півострові знову почали масово обмежувати подачу питної води. Повністю її вимкнули у Коктебелі, а частково – в Сімферополі. Коли з кранів місцевих мешканців потече вода, окупанти не кажуть.
- Кримського татарина та заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова звинуватили у так званій "диверсії". Тепер йому загрожує незаконне ув'язнення до 15 років.