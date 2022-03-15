Росіяни планують посилення угруповання військ на Харківському напрямку, – Генштаб

Російські окупанти вже 19 діб безрезультатно намагаються захопити Харків. ЗСУ, тероборона та місцеві жителі знищують усіх ворогів, які пробують зайти у місто.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України в ніч на вівторок, 15 березня.

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Триває формування додаткових окупаційних підрозділів для ведення бойових дій на території України. За наявною інформацією, противником заплановане посилення угруповання військ на Харківському напрямку,

– мовиться у повідомленні.

"З метою посилення своїх угрупувань на напрямках на Суми, Охтирку, Харків та Ізюм, ворог проводить перегрупування військ і закріплюється на захоплених рубежах", – додали у Генштабі ЗСУ.