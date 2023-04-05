Російські генерали планують відхід з Криму, – полковник ЗСУ про перспективи контрнаступу

Ворог на Херсонському на Запорізькому напрямку продовжує нарощувати оборонні спроможності. Саме тут проходить сухопутний коридор на Крим – артерія для перекидання сил та засобів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він відзначив, що Кримській міст не може задовольнити потреби окупантів в перевезенні достатньої кількості сил та техніки з Криму і назад.

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Утримати неможливо

Світан зауважив, що будь-яка армія протягом століть, яка підходила до Криму з материкової частини, знищувала армію, яка перебувала на півострові.

З військової точки зору утримати Крим неможливо. Це "котел", і будь-яка армія, яка має певні сила та засоби, заходячи на півострів, його зачищає,

– пояснив військовий експерт.

Саме тому для окупантів життєво важливо утримувати цей сухопутний коридор, щоб українські сили не підійшли до Криму і не зачистили його від ворожої армії.

"Вони будуть намагатися утримати Херсонську та Запорізькі області – "кишку" фронту. Але з військової точки зору зробити це практично неможливо", – впевнений полковник ЗСУ.

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Ворог хоче перейти до глухої оборони

Складності з утриманням цієї ділянки пов'язані з тим, що фронт має невелику глибину – 100 кілометрів. А в тилу у ворога – Азовське та Чорне моря.

Вони притиснуті на ширині фронту близько 600 кілометрів цих до морів. Перекидання техніки та боєприпасів та керування резервами на такій глибині неможливе,

– підкреслив Світан.

Ворог це чудово розуміє, тому намагається перейти до глухої оборони з елементами побудови інженерно-технічних споруд для відходу.

"Скоріш за все російські генерали планують такий відхід, такий собі "жест доброї волі" після початку наступальних дій українських сил у бік Азовського узбережжя", – наголосив Роман Світан.

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