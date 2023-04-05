Російські генерали планують відхід з Криму, – полковник ЗСУ про перспективи контрнаступу
Ворог на Херсонському на Запорізькому напрямку продовжує нарощувати оборонні спроможності. Саме тут проходить сухопутний коридор на Крим – артерія для перекидання сил та засобів.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він відзначив, що Кримській міст не може задовольнити потреби окупантів в перевезенні достатньої кількості сил та техніки з Криму і назад.
Дивіться також Джанкойський салют або Повстання машин: чому окупований Крим ніколи не спатиме спокійно
Утримати неможливо
Світан зауважив, що будь-яка армія протягом століть, яка підходила до Криму з материкової частини, знищувала армію, яка перебувала на півострові.
З військової точки зору утримати Крим неможливо. Це "котел", і будь-яка армія, яка має певні сила та засоби, заходячи на півострів, його зачищає,
– пояснив військовий експерт.
Саме тому для окупантів життєво важливо утримувати цей сухопутний коридор, щоб українські сили не підійшли до Криму і не зачистили його від ворожої армії.
"Вони будуть намагатися утримати Херсонську та Запорізькі області – "кишку" фронту. Але з військової точки зору зробити це практично неможливо", – впевнений полковник ЗСУ.
Роман Світан про перспективи контрнаступу ЗСУ на Крим: дивіться відео
Ворог хоче перейти до глухої оборони
Складності з утриманням цієї ділянки пов'язані з тим, що фронт має невелику глибину – 100 кілометрів. А в тилу у ворога – Азовське та Чорне моря.
Вони притиснуті на ширині фронту близько 600 кілометрів цих до морів. Перекидання техніки та боєприпасів та керування резервами на такій глибині неможливе,
– підкреслив Світан.
Ворог це чудово розуміє, тому намагається перейти до глухої оборони з елементами побудови інженерно-технічних споруд для відходу.
"Скоріш за все російські генерали планують такий відхід, такий собі "жест доброї волі" після початку наступальних дій українських сил у бік Азовського узбережжя", – наголосив Роман Світан.
Як окупанти готуються до оборони в Криму
- Росіяни активно будують оборонні лінії на тимчасово окупованому півострові. Так, фортифікаційні споруди вони зводять біля Новопавлівки у Красноперекопському районі.
- Також ворог створив серйозну систему на кілька кілометрів. Всередині траншей в землі вириті під певними кутами проходи. Вони надають військовим більший діапазон вогню. Крім того, окупанти зробили глибокі рови, що можуть стати перепоною для і важкої техніки.
- Водночас партизани заявили, що знають про кожний окоп, траншею і вогневі позиції ворога. І вони стануть "братськими могилами" для окупантів.
- Укріплення росіяни побудували і вздовж Північнокримського каналу та в Армянську. Додатково вони зробили оборонні споруди навколо водойм – для стримування наступу українських сил. А між укріпленнями окупанти розташували артилерію.