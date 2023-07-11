Щурячі бої: у Криму окупанти влаштували травматичну масову бійку просто у окопі

Російські окупанти розуміють, що їхній час у Криму добігає кінця. Нерви у ворога здають. У Джанкойському районі окупанти влаштували масову бійку.

Інцидент трапився 9 липня. Все завершилося не надто добре для російських загарбників. За даними росЗМІ, 38-річного контрактника з Татарстану добряче почастували стусанами, інформує 24 Канал.

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Окупанта доправили до пункту пропуску "Джанкой". Далі загарбника госпіталізували (пощастило, що не відразу у пакет). У ворога діагностували перелом ребер, носа та закриту черепно-мозкову травму (хоча звідки там той мозок).

Щурячі бої вже розслідують. Вже начебто навіть встановили трьох окупантів, причетних до бійки.

На щастя, окупантів щодня стає все менше

Російські окупанти й так зазнають колосальних втрат. Водночас вони й самі добряче "мінусуються". До слова, нещодавно окупанти випадково знищили власні передові позиції. Friendly fire працює на 12 балів. Водночас можна й більше.

Загалом станом на 11 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що "пакетизувати" вдалося вже 235 020 ворогів. Окрім того, вдалося знищити чимало ворожої техніки. Ресурси окупантів стають все меншими. Тим часом ресурси України – суттєво зростають.