Окупанти почали новий потужний штурм на Соледар, – Міноборони

Російські війська почали жорстко штурмувати Соледар. Просто зараз там тривають жорсткі бої.

У понеділок 9 січня росіяни почали новий штурм Соледару, залучивши велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців. Українські захисники боронять кожний сантиметр рідної землі.

До теми Росіяни можуть активізуватися на трьох напрямках, – військовий оглядач

Росія розпочала потужний штурм на Соледар

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що після невдалої спроби захопити Соледар та відступу, російські сили провели перегрупування, відновили втрати, перекинули додатково штурмові загони, змінили тактику і розпочали потужний штурм.

Вона сказала, що росіяни йдуть у жорсткий наступ, буквально наступаючи на трупи своїх солдатів. Вони настільки сильно обстрілюють місто, що накривають вогнем навіть своїх.

Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців. Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців… Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини,

– написала Маляр.

Вона наголосила, що українські воїни мужньо захищають кожний метр своєї землі.

Росія готує взимку новий наступ

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російська армія не зволікає й перекидає сили з Бахмутського напрямку на Кремінну, за 5 кілометрів від якої українські війська вже ведуть бої.

Також про можливу підготовку наступу росіян повідомили в ГУР. Представник розвідки Вадим Скібіцький заявив, що на фоні зниження температури окупанти готують новий ракетний удар по українській енергетичній інфраструктурі й спробують поновити наступ на деяких напрямках на Сході.

Скібіцький зауважив, що останнім часом від росіян вже є посилення тиску в Донецькій області. Також не виключено, що вони знову можуть піти на Запорізькому напрямку.