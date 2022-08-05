окупанти починають втомлюватися від війни проти України, – військовий оглядач

окупанти дуже деморалізовані через певні поразки на фронті. До того ж, за майже 6 місяців війни росія втратила понад 41 тисячу військових. Помітно, що окупанти починають втомлюватися від війни проти України.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він каже, що останні опитування в росії свідчать про те, що там відчувається втома від війни.

До теми Генерал Марченко відповів, коли закінчиться гаряча фаза війни

За його словами, в російських військових є наступні проблеми:

"Вони заключали контракти строком на 3 місяці. Цей час вже пройшов, контракти не перериваються, а солдати продовжують воювати. Це перший чинник, який пригнічує росіян", – сказав він.

Другий чинник, за його словами, це питання наступу. Росіяни наступали на Донбасі, поклали там сотні людей, тепер наступають на Херсонщині з незрозумілим результатом.

Третій чинник – це питання щодо фінансового забезпечення. Адже відомо, що окупантам не виплачуються бойові виплати, а це теж впливає на їх моральний стан.

"Про це свідчать і перехоплення їхніх розмов, де вони скаржаться на ситуацію на фронті. Там нічого хорошого для них не відбувається", – відповів Попович.

Військовий оглядач вважає, що росіяни можуть стати жертвами власної пропаганди. "Адже їм говорять про тисячі знищених українських “націоналістів”. За цими даними, вони вже знищили три українські армії", – жартує Попович.

За його словами, кожні новини про те, що в росіян на фронті не все добре, можуть спровокувати питання, що ж відбувається насправді, і що ж робить українська армія, якщо окупанти несуть такі втрати.

Попович каже, що окупанти втомлені та деморалізовані: відео



До слова, наприкінці червня генерал-майор Марченко наголошував, що зараз зупиняти війну в жодному разі не можна. Адже українська армія набрала темп. Якби у ЗСУ було достатньо техніки, то вони б вже вигнали окупантів навіть з Криму.