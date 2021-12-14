Окупанти понад 800 разів порушили режим тиші на Донбасі за вихідні, – ОБСЄ

На Донбасі протягом 10 – 12 грудня міжнародні спостерігачі зафіксували 810 порушень режиму тиші з боку проросійських бойовиків. Ворог найбільше нехтував умовами перемир'я у Луганській області.

Про це повідомляється у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією Організації з безпеки та співробітництва в Європі 13 грудня 2021 року.

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Порушення на Луганщині

На Луганщині СММ зафіксувала 599 порушень режиму припинення вогню, зокрема 107 вибухів. За попередній звітний період в області зафіксовано 8 порушень,

– зазначили в ОБСЄ.

Найбільше окупанти нехтували режимом тиші поблизу Золотого. Там фіксували вибухи, вибухи АГС, черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі Попасної гриміли міномети.

Порушення у Донецькій області

На Донеччині Місія зафіксувала 211 порушень режиму припинення вогню, зокрема 30 вибухів. З них 3 у повітрі, 1 розрив боєприпасу і 26 вибухів невизначеного походження. За попередній звітний період в області зафіксовано 842 порушення,

– мовиться у звіті.

Більшість порушень сталася неподалік Широкиного, Південного та Залізного. У цих районах міжнародні спостерігачі фіксували вибухи, черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі: що відомо

Упродовж минулої доби, 13 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели вогонь у напрямку Попасної та Катеринівки.

Противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок ворожих атак жоден боєць Збройних сил України не постраждав.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити напади.

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На Донбасі з 27 липня 2020 року діє режим повного припинення вогню. Українські військові сумлінно дотримуються домовленостей, водночас найманці Росії систематично їх порушують.