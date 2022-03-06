Окупанти поранили багато дітей у Бучі та не дають їх евакуювати, – Арестович

Російські загарбники поранили багатьох місцевих мешканців Бучі. Серед них чимало дітей, яких окупанти не дозволяють евакуювати. Через це деякі вже померли.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що українські сили оборони були змушені відійти на нові позиції, щоб не давати окупантам бити по житлових будинках з мирними мешканцями. Відтак, загарбники зайшли у Гостомель і Бучу.

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"Росіяни перейшли на ураження житлових кварталів. Наші війська змінили позиції, щоб не підставляти цивільне населення", – пояснив радник голови ОП.

Арестович: Відбуваються страшні речі

Росіяни зайшли у Гостомель та Бучу, де вдаються до нелюдських вчинків.

"Там є страшні випадки. По-перше, вони поранили багато дітей. По-друге, вони не дають їх евакуювати, попри численні звертання на найвищому державному рівні. Декілька діточок вже померли", – зазначив Арестович.

Діти були поранені при спробі евакуації на машинах або ж під час захоплення росіянами підвалів, помешкань.

"Вибивали двері, стріляли через них і поранили дітей", – зауважив Арестович.

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