Окупанти пошкодили дві лінії живлення Запорізької АЕС, – голова Енергоатому заявив про небезпеку

Російські війська захопили під свій контроль Чорнобильську АЕС та Запорізьку АЕС. Співробітникам електростанцій погрожують, хоча самі загарбники не розуміють небезпеку своїх дій.

Голова "Енергоатому" Петро Котін розповів, що Запорізька АЕС з’єднана чотирма лініями з енергосистемою, і через них видається напруга.

До теми Персонал ЗАЕС перебуває під тиском окупантів, у них забрали телефони, – очільник "Енергоатому"

Окрім того, через ці лінії отримує електроенергію і сама станція, завдяки чому охолоджуються реактори.

Якщо ці лінії пошкодити, станція потрапить в аварійний режим "повного блекауту", коли немає зовнішнього живлення. В цьому випадку включають дизель-генератори. Ймовірність ядерної аварії залежить від того, чи вистачить вам цих генераторів до відновлення зовнішнього живлення,

– заявив Котін.

Відомо, що окупанти з чотирьох ліній для живлення станції на ЗАЕС вже пошкодили дві. “Якщо пошкодять ще дві лінії, то буде дуже близько до катастрофи”, – каже голова "Енергоатому".

Петро Котін про ситуацію на Запорізькій та Чорнобильській АЕС: дивіться відео



Наразі Запорізька АЕС під контролем окупантів. Охороняє атомну станцію невелика кількість військових, переважно це – строковики.

Раніше росіяни спеціально привезли акторів, аби зняти "кіно" про безпеку на ядерному об'єкті, адже співробітники АЕС від будь-якої співпраці відмовились.

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