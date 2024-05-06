Окупанти пошкодили об'єкт Укренерго на Сумщині

Росія продовжує завдавати ударів по інфраструктурі України. цього разу під ударом опинився об'єкт Укренерго на Сумщині.

Вночі проти 6 травня росіяни пошкодили енергетичний об'єкт у Сумській області. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою повітряної тривоги.

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Енергетики роблять все можливе

Робітники Укренерго роблять все можливе для відновлення функціонування об'єкта. Олексій Дрозденко, голова Сумської ОВА розповів, що внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів.

Завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків, вночі електропостачання у постраждалих районах, та частково у місті Суми було відновлено.

Відомо, що у місті Суми пролунав 1 вибух. Ймовірно ворог атакував БпЛА типу "Шахед". В результаті обстрілу отримала поранення 1 людина та пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Ворог також атакував енергооб'єкти у Харківській області. Зокрема, ввечері 5 травня вимикалось обладнання місцевого обленерго.

Значну його частину вже повернули до роботи, але повністю відновити енергопостачання складно через бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури.

Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації. Росія в березні 2024 року відновила удари по енергетичній інфраструктурі. За цей час окупанти встигли знищити Зміївську ТЕС та Трипільську ТЕС на Харківщині та на Київщині відповідно.

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