Окупанти пострілами зупиняли жителів Херсона, які збиралися на мітинг проти окупації
27 березня 2022 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Херсон
Українці почали збиратися на мітинг у Херсоні, щоб висловитися проти російської окупації. Російські військові пострілами намагалися зупинити жителів окупованого Херсона.
На відео чути звуки вибуху
Люди почали збиратися на мітинг у Херсоні вдень 27 березня. Вони поблизу будівлі Херсонської ОДА скандували "Херсон – це Україна!".
До слова Росгвардія продовжує боротьбу проти спротиву на Херсонщині
На відео чутно звуки пострілу. Після цього послідував глухий звук, як після вибуху. Унаслідок цього деякі люди почали ховатися.
Дивіться відео з мітингу в Херсоні
Також повідомляється, що російські окупанти розганяють людей димовими шашками.
Зауважимо, що на Херсонщині тривають інтенсивні бої. Унаслідок цього у селі Станіслав загинуло двоє людей.
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