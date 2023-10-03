На Донбасі поїзд наїхав на російський ЗРК: 3 окупантів загинули, 2 поранені
Джерело:Анатолій Штефан "Штірліц"
Окупанти на тимчасово окупованій частині Донецької області потрапили під потяг. Щонайменше троє загинули, є поранені. Вороги втратили техніку.
Інцидент трапився вночі проти 3 жовтня на перегоні "Єнакієво – Вуглегірськ" Горлівського району Донецької області. До речі, росіяни втрачають особовий склад і на фронті.
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Що трапилось з окупантами на Донеччині
Полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан "Штірліц" підтвердив інформацію з російських телеграм-каналів, що на перегоні "Єнакієво – Вуглегірськ" вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК "Стріла-10" збройних сил Росії.
За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але в якийсь момент не впорався з керуванням, з'їхав із мосту та потрапив під потяг,
– заявив військовий.
Відомо, що російські окупанти втратили:
- військовослужбовця військової частини 58249 Абайя Култасєва;
- військовослужбовця військової частини 21005 Віталія Пагінця;
- військовослужбовця військової частини 21005 Кіріла Гайченка.
Окрім того, поранень зазнали Ренат та Міхаіл.
Ба більше, через зіткнення з машиною ЗРК "Стріла-10" тепловоз зійшов з рейок. Пошкоджене навіть залізничне полотно.
Втрати росіян на війні в Україні: коротко
Вранці 3 жовтня речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук розповів, що вони спостерігають суттєве зменшення кількості мобілізованих військовослужбовців з різних населених пунктів Росії. Все через постійне збільшення втрат серед особового складу окупантів на війні в Україні.
За словами Павла Ковальчука, якщо раніше Росія перекидала по 100 – 120 мобілізованих, то тепер мовиться про 20 – 30 одиниць особового складу.
Тільки за минулу добу російські загарбники втратили на війні в Україні 360 одиниць особового складу, 15 танків, 40 артилерійських систем, 20 дронів та багато іншої техніки. З 24 лютого 2022 року Росія втратила:
- танків – 4 732;
- бойових броньованих машин – 9 008;
- артилерійських систем – 6 565;
- РСЗВ – 801;
- засобів ППО – 540;
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 316;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 080;
- крилатих ракет – 1 529;
- кораблів і катерів – 20;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 932;
- спеціальної техніки – 943.
Актуальні втрати ворога станом на 3 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ