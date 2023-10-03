На Донбасі поїзд наїхав на російський ЗРК: 3 окупантів загинули, 2 поранені

Окупанти на тимчасово окупованій частині Донецької області потрапили під потяг. Щонайменше троє загинули, є поранені. Вороги втратили техніку.

Інцидент трапився вночі проти 3 жовтня на перегоні "Єнакієво – Вуглегірськ" Горлівського району Донецької області. До речі, росіяни втрачають особовий склад і на фронті.

Дивіться також Перемололи еліту путінського війська: як ЗСУ по кілька разів знищували російські бригади

Що трапилось з окупантами на Донеччині

Полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан "Штірліц" підтвердив інформацію з російських телеграм-каналів, що на перегоні "Єнакієво – Вуглегірськ" вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК "Стріла-10" збройних сил Росії.

За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але в якийсь момент не впорався з керуванням, з'їхав із мосту та потрапив під потяг,

– заявив військовий.

Відомо, що російські окупанти втратили:

військовослужбовця військової частини 58249 Абайя Култасєва;

військовослужбовця військової частини 21005 Віталія Пагінця;

військовослужбовця військової частини 21005 Кіріла Гайченка.

Окрім того, поранень зазнали Ренат та Міхаіл.

Ба більше, через зіткнення з машиною ЗРК "Стріла-10" тепловоз зійшов з рейок. Пошкоджене навіть залізничне полотно.

Втрати росіян на війні в Україні: коротко

Вранці 3 жовтня речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук розповів, що вони спостерігають суттєве зменшення кількості мобілізованих військовослужбовців з різних населених пунктів Росії. Все через постійне збільшення втрат серед особового складу окупантів на війні в Україні.

За словами Павла Ковальчука, якщо раніше Росія перекидала по 100 – 120 мобілізованих, то тепер мовиться про 20 – 30 одиниць особового складу.

Тільки за минулу добу російські загарбники втратили на війні в Україні 360 одиниць особового складу, 15 танків, 40 артилерійських систем, 20 дронів та багато іншої техніки. З 24 лютого 2022 року Росія втратила:

танків – 4 732;

бойових броньованих машин – 9 008;

артилерійських систем – 6 565;

РСЗВ – 801;

засобів ППО – 540;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 080;

крилатих ракет – 1 529;

кораблів і катерів – 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 932;

спеціальної техніки – 943.



Актуальні втрати ворога станом на 3 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ