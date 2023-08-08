Окупанти на бронепотязі потрапили під удар ЗСУ між Мелітополем та Волновахою

Російські загарбники на бронепотязі потрапили під обстріл ЗСУ між Мелітополем та Волновахою. Цікаво, що про це розповіли самі окупанти.

Пропагандисти оприлюднили репортаж, де показали бронепотяг. Окупанти визнали, що потрапляти на ньому під удар українських воїнів.

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Як загарбники потрапили під обстріл на бронепотязі

Окупаційні війська продовжують використовувати архаїчну зброю 20 сторіччя для охорони своїх поки що тилових комунікацій. В одному з пропагандистських роликів похвалилися, що для патрулювання залізниці на Запорізькому напрямку використовують, зокрема, бронепотяг "Волга" зі складу залізничних військ армії Росії. Він курсує між тимчасово окупованими Мелітополем та Волновахою.

На оприлюднених кадрах видно, що цей бронепотяг за своєю схемою нічим не відрізняється від інших. Він має по локомотиву в голові та хвості, перед тягою стоять платформи із ЗУ-23-2, між тепловозами – вагони для особового складу, платформи з озброєнням та криті товарні вагони, ймовірно для перевезення боєприпасів.

Втім, цікаво інше. Окупанти зізналися, що під час одного зі своїх рейсів між Мелітополем і Волновахою.потрапляли на бронепоїзді під удар ЗСУ. Також визнали, що залізничні комунікації по "коридору" між поки що окупованими Кримом та Донбасом щонайменше в деяких місцях перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Аналітики зазначили, що навряд чи метою наших воїнів було поцілити саме у бронепотяг. Річ у тім, що такі "панцерники" згори можуть виглядати як вантажний потяг із маневровними тепловозами й вагонами-товарняками.

Втім, вони мають значення для залізничної логістики ворога. Такі бронепотяги можуть або супроводжувати ешелони з боєприпасами, або навіть самі виконувати перевезення БК агресора на передову. Для цього в їхній схемі є криті вантажні вагони.

The Military Balance 2023 вказує, що за час повномасштабної війни Росії проти України структура залізничних військ країни-терориста нібито залишилася незмінною. Орієнтовно 29 тисяч особового складу, розподілених на 10 бригад зі складу чотирьох регіональних командувань.