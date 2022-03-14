Окупанти потрапили у засідку ЗСУ: багато трофейних боєприпасів і техніки

Чергова операція наших Збройних Сил увінчалася успіхом. Українським військовим вдалося не лише спалити дотла ворожу колону, а ще й здобути нові трофеї.

Усе ж таки українські захисники справді хазяйновиті. Навіть коли спалюють ворожу техніку – збирають "врожай". Цього разу скарбничку трофеїв поповнили боєприпаси.

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"Трофеїв повна машина", – наголошує наш військовий, оглядаючи ящики з боєприпасами. Ними, як казав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, ми тепер зможемо "лупити" самих окупантів.

Більшість самої техніки з розгромленої російської колони вже не придатна для використання. Але її уцілілі залишки теж будуть служити на благо Україні.

Українські військові здобули багато трофеїв: дивіться відео

Станом на ранок 14 березня російська армія втратила в загарбницькій війні проти України сотні одиниць техніки та понад 12 000 своїх солдатів. І ЗСУ постійно поповнюватимуть цей список, аж поки окупанти не заберуться із нашої землі.

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