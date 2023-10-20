Окупанти поцілили по дачному кооперативі у Кривому Розі: є загиблий

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по українських містах. Російські окупанти 20 жовтня атакували дачний кооператив у Кривому Розі.

На жаль, жертвою терористичного удару став 60-річний чоловік. У місцевій ОВА висловили співчуття його рідним.

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Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Щирі співчуття рідним,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, відомо про щонайменше одну постраждалу. Це – 57-річна жінка. У неї – осколкові поранення. Наразі медики оцінюють стан постраждалої як важкий.

Атака призвела до пожежі. Її вже вдалося погасити.

Росіяни вдарили по Бериславу

Російські окупанти вдарили по Бериславу на Херсонщині. Внаслідок авіаудару загинула одна людина.

Окрім того, увечері 20 жовтня окупанти атакували Херсон. Після удару у Корабельному районі міста спалахнула пожежа. Вогонь вже вдалося приборкати. Даних про постраждалих, на щастя, немає.

Людей просять оперативно реагувати на сповіщення про загрозу. Коли оголошують повітряну тривогу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.