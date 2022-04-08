Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з Сумщини

Загарбники повністю вивели підрозділи своїх військ з Сумщини. Окупанти втекли на територію Росії.

У генеральному штабі ЗСУ повідомили про ситуацію у країні 8 квітня станом на 18:00. Зокрема, прокоментували те, що робиться на Слобожанському напрямку.

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Ворог вийшов зі Сумщини

Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з території Сумської області до Російської Федерації,

– заявили у Генштабі.

Водночас противник продовжує блокувати Харків, здійснює обстріли житлових кварталів з використанням артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру.

Нагадаємо, раніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький пояснив, чому жителі області чують численні вибухи. Це – результат роботи працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, зокрема вибухотехніків. Вони знешкоджують боєприпаси, які лишили російські військові.

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