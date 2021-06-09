Окупанти Криму повторно засудили вже звільненого політв'язня Бекірова

Окупанти незаконно засудили колишнього політв'язня Едема Бекірова. Мовиться про 7 років позбавлення волі у колонії загального режиму та штаф у 150 тисяч рублів.

Бекірова в окупованому Росією Криму судили заочно. Про це у своєму фейсбуці повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

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Вона пояснила, що окупанти звинуватили Бекірова за сфабрикованою справою у нібито "зберіганні та перевезенні вибухових речовин".

Вважаю судилище стосовно нього продовженням політичного переслідування країною-окупантом українців,

– наголосила Денісова.

Й підкреслила, що Бекіров – людина з інвалідністю, яка має хронічні захворювання. Мовиться, зокрема, про діабет та неврологію хребта.

Українська обмудсменка засудила незаконні дії влади держави-окупанта та звернулася до світу з проханням продовжувати тиск на Росію.

Що відомо про Бекірова: основне