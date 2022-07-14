У Херсоні та Мелітополі окупанти вже позбавляються від українців-зрадників, – Міноборони

На окупованих територіях є серйозний брак "кадрів" у так звану "владу", адже росіяни їхати сюди не хочуть. А від колаборантів у Херсоні та Мелітополі вже позбавляються і самі загарбники.

Про це розповіла на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр. росіяни не спокушаються на "посади", адже бояться обстрілів.

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Деякі українці все ж пішли на співпрацю з окупантами

У Міноборони кажуть, що деякі українські громадяни таки пішли на співпрацю з окупантами. Їм надали "місця роботи" у так званих "органах управління".

Але окупанти – в міру заповнення цих посад громадянами росії – позбавляються зрадників. Нам відомо, що вже почався процес звільнення зрадників,

– пояснила Маляр.

Найбільш це помітно у тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі. У Міноборони також закликали підтримувати зв'язок з людьми на тимчасово окупованих територіях. Українцям обов'язково слід знати, що ЗСУ прийдуть та звільнять українські землі.

У Міноборони України також наголосили, що за останній тиждень українські оборонці не поступились ані метром рідної землі.

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Колаборанти на окупованих територіях: коротко

У Харківській області в окупаційних "адміністраціях" масово "чистять" ряди колаборантів. Причини цього – наразі невідомі. Ймовірно, що росіяни не довіряють своїм гауляйтерам.

Нардепа Олексія Ковальова, який пішов на співпрацю з окупантами на Херсонщині, виключили з податкового комітету Ради, також йому оголосили про підозру у державній зраді.

Також росіяни поповнюють свої сили на захоплених територіях правоохоронцями-зрадниками. Натомість їм обіцяють залишити на "посадах" та навіть підвищити.

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