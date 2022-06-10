Окупанти у Приморську викрали 18-річного студента, – ЗМІ

Росіяни поводять себе, як терористи, на тимчасово окупованих територіях. У Запорізькій області військові держави-агресорки повезли 18-річного хлопця на допит та не повернули.

Моторошний інцидент, пишуть місцеві ЗМІ, стався в тимчасово окупованому Приморську. Артура Ярошевського викрали 9 червня.

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Студент після викрадення не виходив на зв'язок

Ярошевський – голова студентської ради Ногайського професійного коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Спочатку юнака шукали на роботі, а потім вже прийшли до нього додому.

В квартирі Артура загарбники влаштували обшук, забрали з помешкання всю комп'ютерну техніку, яка належала не лише йому, а й мамі та братові.

Хлопця забрали начебто для "профілактичної бесіди"

Росіяни сказали, що заберуть Ярошевського лише для так званої "профілактиної бесіди". Мовляв, це мало зайняти лише годину.

Артура не відпустили і досі

Озброєні окупанти повідомили, що "хлопець якось неправильно поводиться", тому з ним начебто треба поговорити.

Станом на 10 червня Артура ще не відпустили. Наразі де він та що з ним – невідомо. Є версія, що студента тримають у місцевому відділенні міліції.

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Ситуація на окуповані частині Запорізької області: останні новини

Окупанти в Запорізькій області посеред дороги можуть забрати в місцевих жителів автомобіль. Загарбники вирішили реанімувати ДАІ і користуються цим, як хочуть.

При чому приватну машину можуть конфіскувати просто так, навіть не склавши будь-якого "протоколу".

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що з окупованих територій вийшли бійці росгвардії, а зайшли військові квазіреспублік Донбасу.

В Мелітополі загарбники продовжують проводити підготовку до так званого "референдуму".

На Запоріжжя росіяни перекинули близько 30 танків. Вони хочуть посилити контроль за трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів.

З часу окупації частини Запорізької області окупанти викрали лише в Мелітополі близько 500 людей. Когось тримають у полоні вже протягом трьох місяців, а 16-річний підліток не повертається додому 60 днів. При чому жодних причин для цього затримання не було.

До теми: мер Мелітополя про деокупації Запоріжжя