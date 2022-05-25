Окупанти примушують маріупольців платити гроші за перепоховання

Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі змушують людей платити гроші за дозвіл перепоховати людей. Мовиться про загиблих, яких хочуть похоронити по-людськи.

Відповідну інформацію розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Про це він сказав у ефірі каналу "Рада" 24 травня – на 90 день війни, яку Росія почала проти України.

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Росіяни вимагають гроші за перепоховання загиблих у Маріуполі

Радник мера міста розповів, що ситуація з похованнями стала ще складнішою. Зокрема тепер трупи складують і ввели окупантську "контору", яка цим всім керує.

Починала збирати гроші з людей окремо за перепоховання. А ти не хочеш сплачувати гроші, то пропонують: "Давай ми знімемо відео, де вийдемо на могилу, яка підлягає ексгумації і ти розповіси, що це зробила українська армія,

– розповів Андрющенко.

Радник мера Маріуполя також пояснив, що тіла складують в імпровізованих моргах, яких щонайменше 2 у місті.

У Маріуполі великий ризик епідемій

Андрющенко підтвердив, що необхідне пряме втручання міжнародних інституцій, адже ризик епідемій у Маріуполі надвеликий.

"Це й трупний яд, який розтікається через увімкнену воду та забиті ливнівки, коли падає дощ. Це і підірваний імунітет людей, які вже майже 3 місяці не отримують нормальної їжі та питної води достатньої якості", – розповів Петро Андрющенко.

Також у місті майже відсутня медицина. Натомість те, що окупанти позапускали та звітують, важко назвати медичною допомогою. Адже лікарнею не можна назвати заклад у якому працює 3 людей.

Андрющенко розповів, що окупанти за день обслуговують людей менше, ніж одна наша українська лікарня до початку війни.

Додав, що без медичного супроводу, ліків та аптек ситуація тільки погіршуватиметься. Також впливають могильники, підвищення температури, природні причини, невивезене сміття.

Це просто наразі санітарний жах,

– розповів Андрющенко.

Додав, що про холеру можна думати в найкращому випадку, якщо там не виникнуть ще якісь хвороби. Натомість пояснив, що влада веде перемовини щодо того, щоб залучити міжнародні організації.

Коротко про поховання в Маріуполі

Маріуполь опинився під блокадою російських військ ще 1 березня. З того часу російські окупанти хоронили вбивали та хоронили українців у братські могили.

На початку квітня Маріупольська міська рада повідомила, що після розголосу в Бучі росіяни привезли в Маріуполь мобільні крематорії. Ймовірно, щоб позбуватись тіл мирних українців та, щоб світ не дізнався, що творилося у місті.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова наприкінці квітня заявила, що в Маріуполі росіяни скоїли так багато злочинів, що крематорії їх не врятують. Наприкінці квітня влада міста повідомила, що вороги вирили братські могили у 30 метрів.

Згідно з супутниковими знімками, журналісти помітили – кількість масових поховані навколо Маріуполя продовжує збільшуватися. Станом на 8 травня з 200 метрів площа поховань зросла до 340 метрів у довжину.

На початку травня було відомо про 3 братські могили у місті. Проте згодом виявили ще одну.

За даними влади у Маріуполі загинуло понад 20 тисяч мирних мешканців. Ще орієнтовно 100 тисяч живуть у жахливих умовах тимчасової окупації міста.

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