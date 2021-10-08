Окупанти примусово відправили Джеляла на психіатричну експертизу

Нещодавно адвокати Нарімана Джеляла дізналися, що його зі слідчого ізолятора повезли у Сімферополь. Там політв'язня утримують приблизно місяць.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Наразі Джелял перебуває у психіатричній лікарні.

До теми Я не вірю в російське правосуддя – Джелял виступив на "суді" окупантів

Чи були причини проводити експертизу

Політв'язня утримують у відділені для людей, які перебувають під вартою. Раніше Джелял відмовлявся проходити психіатричну експертизу, бо для цього не було підстав. Її мали б призначати, коли був би сумнів у здатності самостійно захищати права та законні інтереси.

Адвокат зазначив, що експертизу проводять, коли підсудному раніше діагностували психічний розлад або надавали психіатричну допомогу. Загалом мовиться про будь-які проблеми з психічним здоров'ям.

Думаю, що всім очевидно, що Наріман Джелял зовсім не підходить під цей опис. Тобто немає жодних підстав, щоб його відправляли до психіатричної лікарні,

– написав Полозов.

Він зазначив, що умови перебування у лікарні жахливі. Це спрямували на те, що це все є елементами комплексної каральної системи.

Скільки триватиме "експертиза"

Адвокатка Еміне Авамілева одразу відвідала Джеляла, коли дізналася, що він у лікарні. Виявилось, що політв'язня вивезли з СІЗО 8 жовтня, а "експертиза" може тривати до 28 днів.

"Стан здоров'я Нарімана нормальний. Він просить подякувати за підтримку", – повідомив Полозов.

Він наголосив, що захисники оскаржуватимуть незаконне рішення.

Затримання Нарімана Джеляла: що відомо

На початку вересня 2021 року російські окупанти затримали 5 кримських татар: Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Окупанти заявили, що Джелял і брати Ахтемови пошкодили газопровід.

Джелялову загрожує до 20 років позбавлення волі.

Текст публікації Миколи Полозова:

Справа Нарімана Джеляла і братів Ахтемова

Напередодні адвокатам Нарімана Джеляла стало відомо, що його вивезли з СІЗО Сімферополя, де його утримували останній місяць.

Як з'ясувалося, його перемістили в 15 відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1 ім Н. І. Балабана.

Це відділення, де проводять стаціонарну психолого-психіатричну експертизу щодо осіб, яких утримують під вартою.

Раніше Наріман Джеляла відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було.

Важливо розуміти, що відповідно п. 3 ст. 196 КПК РФ, призначення та виробництво експертизи обов'язкове, коли є сумніви щодо психічного або фізичного стану підозрюваного, обвинуваченого. Коли є сумнів у його осудності або здатності самостійно захищати свої права та законні інтереси у кримінальному судочинстві.

Більш повно цей термін "сумнів" розкриває п. 6 постанови Пленуму ВС РФ від 07.04.2011 р.: «До обставин, що викликають такі сумніви, можуть бути віднесені, наприклад, наявність даних про те, що особі в минулому надавали психіатричну допомогу (у нього діагностували психічний розлад, надавали амбулаторну психіатричну допомогу, він звертався в медичну організацію, що надає психіатричну допомогу в стаціонарних умовах, зізнавався неосудним в іншій кримінальній справі, був непридатним до військової служби за станом психічного здоров'я і т. п.), про перебування його на навчанні в установі для осіб із затримкою або відставанням у психічному розвитку, отримував черепно-мозкові травми, які свідчать про можливу наявність психічного розладу, його власні висловлювання про яких зазнає болючих (психопатологічних) переживаннях і ін.

Я думаю, що кожному повинно бути очевидно, що Наріман Джелял під цей опис абсолютно не підходить. Таким чином, жодних підстав відправляти його в психіатричну лікарню немає.

У такому випадку ніяких інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Нарімана Джеляла на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо.

Досить згадати справу Ільмі Умерова, якого теж поміщали в цю ж психіатричну клініку для подібних цілей. Коли він був змушений перебувати спільно з реально психічно хворими людьми і умови його перебування там були більш ніж жахливі.

Це все є елементами комплексної каральної системи, спрямованої, в тому числі на придушення волі слідчо-заарештованого і створенні неприйнятних умов утримання.

Після того як стало відомо про місцезнаходження Нарімана Джеляла, його негайно відвідала адвокат Еміне Авамілєва.

Як з'ясувалося, Нарімана вивезли з СІЗО ще вчора. Сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.

Стан здоров'я Нарімана нормальне. Він ще раз просив передати слова подяки за підтримку.

Безумовно, захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Нарімана Джеляла в стаціонар психіатричної клініки.