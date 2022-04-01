Окупанти привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з Запоріжжя

Російські війська вже неодноразово використовували гуманітарну допомогу, як частину своєї пропаганди. Зараз вони намагаються роздати мешканцям окупованих міст речі першої необхідності, проте замовчують, хто насправді передав продукти та ліки.

Так, згідно з даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські війська, які перебувають у тимчасово окупованих територіях, привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває із Запоріжжя.

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Зокрема про привласнення української гуманітарної допомоги повідомляють у Мелітополі, який тимчасово контролюється росгвардією ворога.

Окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої "гуманітарної допомоги" місцевим мешканцям. При цьому вони привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з міста Запоріжжя,

– зазначили у Генштабі.

Схожа пропаганда працює у Станиці Луганській, де російські загарбники працюють з малозабезпеченими сім’ями та роздають "гумдопомогу".

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