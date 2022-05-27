Окупанти призначили гауляйтеркою громади на Запоріжжі відому сепаратистку

Російські загарбники продовжують призначати своїх ставлеників на Запоріжжі. Так, гауляйтеркою Кирилівської громади стала відверта сепаратистка Катерина Уманець.

Про це розповіли у Запорізькій ОВА. Вони наголосили, що Катерина Уманець – гауляйтерка Кирилівської громади – сепаратистка з Мелітополя.

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З 2014 року вона переховувалася у Москві

Відомо, що Катерина Уманець ще з 2014 року переховувалася в Росії. Причому в Україні проти неї вже відкривали кримінальну справу за держзраду. Зробили це правоохоронці у 2017 році. Тепер же сепаратистка повернулася до України та стала черговою російською "шісткою" на тимчасово окупованих територіях.

Зауважимо, що гайляйтерка Кирилівської громади давно стала героїнею бази "Миротворця". Туди вона потрапила після розганяння побрехеньок про сіль. Мовляв, в Україні люди настільки кепсько живуть, що за проїзд у маршрутному таксі їм доводиться розраховуватися сіллю.



Катерина Уманець раніше потрапила до бази "Миротворця" / скриншот з сайту

До слова, до Мелітополя вона повернулася на початку травня. Ба більше, Катерина Уманець допомагала організовувати "Безсмертний полк" 9 травня.

Яка зараз ситуація в Мелітополі: коротко

18 травня з'явилося повідомлення, що в Мелітополі вдалося підірвати бронепотяг російських загарбників. Сталося це в районі місцевого м'ясокомбінату.

Згодом Олексій Арестович підтвердив, що на залізниці таки стався вибух. Але тоді він зазначив, що підірвали колії біля бронепоїзда, а не сам рухомий склад. Тож, додав він, окупанти "обійшлися легким переляком".

23 травня гарні новини з Мелітополя повідомив мер міста Іван Федоров. Він зазначив, що вдалося провести успішну спецоперацію. Завдяки їй окупантів вдалося позбавити ланцюжка постачання. Зробили це силами військових, спецслужб і партизанів міста.

Тим часом російські загарбники почали вимагати від місцевих гроші за виїзд з Мелітополя. Тим, хто хоче покинути його, потрібно заплатити до 5 тисяч гривень. Якщо ж такої суми на руках немає, то на блокпості автомобіль завертають.

А ще містом почали таксувати окупанти. Вони роз'їжджають Мелітополем на автівках, маркованих літерою Z. Також російські загарбники зайнялися перейменуванням вулиці Дмитра Донцова. Її тепер назвали на честь чекіста-вбивці Павла Судоплатова. Зауважимо, що він був радянським розвідником, котрий убив Євгена Коновальця 23 травня 1938 року.

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