Окупанти призвали 34 тисячі кримчан до російської армії, – прокуратура
Джерело:прокуратура Криму
До збройних сил Росії за час окупації Криму призвали понад 34 тисячі кримчан. Починаючи з 2015 року, на півострові незаконно провели 13 призовних кампаній.
Зокрема, одну з них розпочали 1 жовтня. Наразі прокуратура продовжує притягувати до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до їхнього проведення.
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За словами керівника прокуратури Криму Ігоря Поночовного, наразі повідомили про підозри у вчиненні воєнного злочину 10 військовим комісарам різних районів окупованого півострова.
Серед них є і так званий "військовий комісар Республіки Крим".
Також на розгляді в суді перебувають обвинувальні акти стосовно "військового комісара Феодосії й Кіровського району" та "військового комісара Сімферопольського району й Алушти". Їм інкримінують статтю про порушення законів та звичаїв війни.Довідка. Санкція цієї статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.
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