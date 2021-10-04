Окупанти призвали 34 тисячі кримчан до російської армії, – прокуратура

До збройних сил Росії за час окупації Криму призвали понад 34 тисячі кримчан. Починаючи з 2015 року, на півострові незаконно провели 13 призовних кампаній.

Зокрема, одну з них розпочали 1 жовтня. Наразі прокуратура продовжує притягувати до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до їхнього проведення.

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За словами керівника прокуратури Криму Ігоря Поночовного, наразі повідомили про підозри у вчиненні воєнного злочину 10 військовим комісарам різних районів окупованого півострова.

Серед них є і так званий "військовий комісар Республіки Крим".

Також на розгляді в суді перебувають обвинувальні акти стосовно "військового комісара Феодосії й Кіровського району" та "військового комісара Сімферопольського району й Алушти". Їм інкримінують статтю про порушення законів та звичаїв війни.

Санкція цієї статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

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